Хабиб лишил планету электричества в рекламе новых кроссовок Reebok
Потом он все поправил.
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов снялся в рекламе новой модели кроссовок Reebok Zig Kinetica.
По сюжету ролика 31-летний боец лишает всю планету электричества, а потом возвращает обратно.
- Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 18 апреля, он подерется с американцем Тони Фергюсоном.
- Статистика Хабиба в смешанных единоборствах – 28 побед и ни одного поражения.
UFC представил официальный постер к бою Хабиба и Фергюсона