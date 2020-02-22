Instagram

Хабиб лишил планету электричества в рекламе новых кроссовок Reebok

Хабиб лишил планету электричества в рекламе новых кроссовок Reebok
Eurosport

1 час назад

Потом он все поправил.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов снялся в рекламе новой модели кроссовок Reebok Zig Kinetica.

По сюжету ролика 31-летний боец лишает всю планету электричества, а потом возвращает обратно.

  • Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 18 апреля, он подерется с американцем Тони Фергюсоном.
  • Статистика Хабиба в смешанных единоборствах – 28 побед и ни одного поражения.

UFC представил официальный постер к бою Хабиба и Фергюсона

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме