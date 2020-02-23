В твиттере завирусилось видео с девятилетним Куэйденом Бэйлсом из Австралии. У парня на третий день жизни врачи диагностировали ахондроплазию – одну из самых распространенных форм карликовости. Средний рост людей с подобным заболеванием достигает всего лишь 132 см.

В ролике мать плачущего мальчика рассказывает о травле, которой подвергается ребенок в обществе.

«Я только что забрала сына из школы после очередного эпизода травли. Позвонила директору и хочу, чтобы все – родители, учителя, педагоги – знали, какие последствия вызывает травля. Она влияет на девятилетнего ребенка, который просто хочет ходить в школу, получать образование и развлекаться. Но каждый гребаный день что-то происходит. Какой-то эпизод, какая-то травля, какая-то насмешка, какое-то обзывательство», – заявила Яррака Бэйлс и добавила, что ее сын думает о самоубийстве.

Оригинальное видео в фейсбуке, по сообщениям Insider, набрало 25 миллионов просмотров. На перезалив в твиттере уже кликнули 46 миллионов раз.

Глава ММА-промоушна ONE Чатри Ситйодтонг предложил ребенку бесплатные уроки по смешанным единоборствам. «Только что разговаривал по телефону с его потрясающей мамой Ярракой. Она любезно приняла мое приглашение прилететь в Сингапур на оплаченный отпуск, так что Куэйден сможет обучиться смешанным единоборствам в EVOLVE.

Наши инструкторы уверены в защите Куэйдена от травли. Если он оторвется от подушки, то мы поболтаем по FaceTime завтра. Давайте все воспользуемся возможностью показать парнишке, как сильно его ценит планета», – цитирует Ситйодтонга TMZ Sports.

В субботу, 22 февраля, Бэйлс также вывел регбистов на Матче всех звезд Национальной регбийной лиги в австралийском Голд-Косте. На стадионе парня приветствовали 23 599 зрителей.

Также девятилетнего мальчика в твиттере поддержали баскетболист Энес Кантер, актер Хью Джекман и сын президента США Эрик Трамп.

Боец натравил питбуля на жену из-за провала в UFC. Вину за преступление свалили на призраков

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере