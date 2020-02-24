Отсидевший 14 лет за убийство боец смешанных единоборств Максим Новоселов победил на турнире WTKF в Витебске (Белоруссия).

46-летний Новоселов уверенно одолел боксера Игоря Кузнецова в первом раунде техническим нокаутом. Бой проходил на ринге по смешанным правилам MMA и бокса: соперники начинают в стойке, на борьбу в случае перехода в партер отводится не более 20 секунд. Поединок проводился в трехраундовом формате по три минуты.

Бойцы уже встречались – в 2018 году исход был аналогичным.

Ранее Новоселов должен был провести поединок с Вячеславом Дациком, но бой не состоялся из-за травмы Дацика.

В главном бою вечера Сергей Харитонов победил бразильца Фернандо Родригеса.

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