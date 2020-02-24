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Харитонов выдал смачный нокаут – бразильский боец едва не улетел к зрителям
Сергей стал чемпионом WTKF в весе свыше 110 кг.
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отправил в мощнейший нокаут бразильского соперника Фернандо Родригеса на турнире World Total Kombat Federation, который прошел в Белоруссии.
39-летний Харитонов завершил бой во втором раунде серией мощных точных ударов. Родригес упал и едва не улетел за пределы ринга. Русский боец стал чемпионом промоушна в весе свыше 110 кг и получил пояс чемпиона РЕН ТВ.
- Статистика Харитонова в MMA – 30 побед и семь поражений
- Родригес победил 12 раз в карьере и семь раз проиграл.
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