Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отправил в мощнейший нокаут бразильского соперника Фернандо Родригеса на турнире World Total Kombat Federation, который прошел в Белоруссии.

39-летний Харитонов завершил бой во втором раунде серией мощных точных ударов. Родригес упал и едва не улетел за пределы ринга. Русский боец стал чемпионом промоушна в весе свыше 110 кг и получил пояс чемпиона РЕН ТВ.

Статистика Харитонова в MMA – 30 побед и семь поражений

Родригес победил 12 раз в карьере и семь раз проиграл.

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