Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо сравнил Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором и обратился к ирландскому бойцу.

«Конор любит избивать исподтишка стариков. Он совершает террористические атаки и думает, что получит следующий титульный бой против Хабиба. Я знаю Хабиба, он человек чести и достоинства, в отличие от Конора. Хабиб – все то, воплощением чего нельзя считать Макгрегора.

У меня есть обращение для Конора, и я знаю того, кто мог бы ему это передать – мой друг Джастин Гэтжи. Макгрегор, черт возьми, подпиши контракт на бой с ним!» – цитирует 33-летнего Сехудо TMZ.

Статистика Сехудо в MMA – 15 побед и два поражения.

Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно заявлял о возможности проведения боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора.

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