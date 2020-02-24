Тренер Тони Фергюсона Эдди Браво выразил респект Хабибу Нурмагомедову.

«Мы готовились к Хабибу долгое время. Мы всегда готовимся к худшему сценарию, а Хабиб – худший сценарий. Пожалуй, он лучший борец в партере за всю историю. [Победить его] это самая сложная задача в истории ММА.

Проблема с Хабибом в том, что Хабиб непобедим – без сомнения, он один из лучших бойцов всех времен. Но нужно помнить и это: есть несколько боев Хабиба – а мы смотрели их все – где не видно классического Хабиба», – цитирует тренера MMAJunkie.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в Бруклине (США) 18 апреля. Ранее поединок между Хабибом и Тони срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.

Статистика Хабиба – 28 боев в MMA без поражений, Фергюсон выиграл 25 поединков и трижды проиграл.

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