Поединок между Султаном Али Давудовым и Михаилом Коробковом на турнире Fight Riot в Воронеже закончился вничью судейским решением, но после пересмотра вердикта победа досталась Султану.

Причиной организаторы назвали песню, под которую вышел боец из Рязани – «Люцифер» «Коррозии металла».

«Я рад, что этот пояс уходит в Москву. Этот человек вышел под песню «Мой король Люцифер». Завтра мы выйдем под музыку «Мой король Чикатилло», «Мой король Гитлер». Я могу сказать: не за это умирали мои предки. Мои друзья горцы поддержат меня! Чтобы у нас прославляли Сатану и выходили под эти песни?» – цитирует главу промоушна «Донской атаман» и вице-президента федерации ММА Воронежской области Антона Фетисова телеграм-канал Подъем.

Тренер Коробкова отметил, что боец подал апелляцию на решение организаторов.

Боец MMA натравил питбуля на жену из-за провала в UFC. Вину за преступление свалили на призраков

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте