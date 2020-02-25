Емельяненко показал фото спарринга с Кадыровым
Может, скоро увидим и реальный бой.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел совместную тренировку с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» – написал 38-летний Емельяненко под фото.
- 18 февраля Александр Емельяненко в инстаграме заявил, что проведет спарринг-поединок с Кадыровым в Грозном.
- 3 апреля Александр будет драться с Магомедом Исмаиловым на ивенте ACA 107 в Москве.
«Покажу ему, как вести себя в ринге, скоро – бой века». Рамзан пригрозил Емельяненко поединком