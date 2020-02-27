Гай Ричи одержим ММА и 20 лет занимается джиу-джитсу. Он начинал в гараже с Джейсоном Стэйтемом

«Нет лучшей школы, чем старая школа. И я в ней директор», – говорит Ленни Коул в фильме «Рок-н-рольщик». После экспериментов в чисто жанровом кино – «Шерлок Холмс», «Агенты А.Н.К.Л.», «Меч короля Артура» и «Аладдин» – Гай Ричи вернулся к привычному стилю и выпустил криминальную комедию «Джентльмены». Пулеметные диалоги, идиоты с пушками и потрясающий абсурд английского фольклора – директор Ричи эпично ворвался в старую школу.

В «Джентльменах» видно, насколько трансформировался мир после релиза «Большого куша». Гопники и бандосы сменили джинсы на приталенные костюмы, а револьверы – на айфоны и вейпы. Одним из немногих носителей спортивок остался Тренер в исполнении Колина Фаррелла – головорез, вставший на путь истинный. В нем и заключена основная трансформация персонажей Гая Ричи. Более того, сама фигура тренера как наставника очень важна для режиссера: больше 20 лет Гай занимается бразильским джиу-джитсу под руководством лучших коучей мира и достиг в боевом искусстве потрясающих результатов.

Началось все с дислексии, от которой страдал в детстве Гай. Чтобы преодолеть ограничение, он занялся карате, изучал его с семи до 21 года и заработал черный пояс. Тренировки сформировали философский взгляд будущего режиссера на боль.

«Карате позволяет вам узнать боль во всех проявлениях, концептуально. Вы познаете ее слой за слоем. Я видел, как люди падают со сломанными ребрами, лишенные возможности дышать, и видел, как они поднимаются – раз за разом, хоть 10 раз. Со временем начинаешь чувствовать боль такой, какая она есть, а не такой, какой мы ее себе представляем. Карате дало мне правило, которое ведет меня по жизни: человеку должно быть удобно неудобство. Это то, чему меня научило карате. Страх оказаться в неудобном положении хуже, чем само неудобное положение. Нужно свыкнуться с тем, что мы постоянно испытываем иллюзию боли», – философствовал режиссер.

«Сначала я 15 лет занимался карате. Был одержим карате шотокан и достиг второго дана. А потом у меня было две операции на правой ноге. Помню, как смотрел фильм «Удушающий». Он открыл мне глаза. Там было показано, как старик занимался на матах в 84 года. И я подумал, что моложе не становлюсь. И если заниматься единоборствами дальше, я бы хотел заниматься чем-то наподобие джиу-джитсу, потому что если продолжу заниматься карате, то не выйду на мат в 84 года», – рассказывал Ричи в подкасте Джо Рогана.

В то время в Лондоне почти не было мест, в которых можно заниматься борьбой в партере – только несколько залов с дзюдо. И Гай переключился на него. А затем в Великобританию переехали Маурисио Гомес и его сын Роджер Грейси – всемирно известные тренеры по джиу-джитсу, наследники основателей этого спорта.

Бразильское джиу-джитсу возникло в начале ХХ века, когда один из величайших мастеров дзюдо Мицуё Маэда переехал в Бразилию и познакомился с местным аристократом Гастаном Грэйси. 14-летний сын Гастана Карлуш наблюдал за показательными поединками Маэды в театре и влюбился в борьбу. Мицуё взял его в ученики, затем подтянулись еще четыре брата Грэйси – Освальдо, Гастан, Жоржи и Элиу. Вместе они развивали знания, полученные от Маэды, в течение всего ХХ века, создав бразильское джиу-джитсу. Стиль заработал всемирную популярность в начале 90-х, когда наследник семьи Грейси Ройс выиграл три из первых четырех турниров UFC. Самое крутое – даже идея UFC возникла у учеников Ройса. Так что мир обязан семье Грейси не только за создание потрясающего боевого искусства, но и за самый популярный бойцовский промоушен.

Маурисио Гомес и его сын Роджер Грейси вместе тренировали Гая Ричи в Лондоне. Напарником Гая по тренировкам стал друг и постоянный актер его фильмов Джейсон Стэйтем. «Мы начали заниматься джиу-джитсу много лет назад, в гараже, где парковали свои машины. А потом уже перебрались в тренажерный зал. Это было лет 10-12 назад. Он прикладывает много усилий. Он хороший боец», – вспоминал Стэйтем в 2013-м. Со временем бразильским джиу-джитсу увлеклись многие звезды: Генри Кавиль, Киану Ривз, Марго Робби, Эштон Кутчер, Том Харди и другие.

Через два года Ричи переехал в Нью-Йорк к Мадонне, и его увлеченность достигла одержимости. Он пришел в зал еще одного бойца из клана Грейси – Ренцо – и начал зарабатывать пояса. Восемь лет режиссер носил коричневый пояс – последняя ступень перед черным. Многие мастера говорят, что разница между черным и коричневым поясами – лишь время. Годы тратятся на доведение до автоматизма выученных техник и их вариаций, а также скорости их выполнения. В 2015-м Ричи, наконец, заслужил черный пояс из рук Ренцо. Этот уровень считается экспертным и дает приставку «профессор» к имени Гая Ричи.

На первом этаже в доме режиссера есть специальная комната, пол в которой устлан синими циновками, – место для занятий любимым видом спорта. Во время разминки он 40 раз отжимается на кончиках пальцев, потом 20 раз подтягивается и снова делает 40 отжиманий, уже на кулаках. Мадонна даже жаловалась, что ее бывший муж предпочитал валяться на матах, чем в постели с ней.

Страсть Гая Ричи к боевым искусствам и его личный опыт в этом плане отражаются почти в каждом фильме мастера: редкий раз героев не заносит на ринг ради эффектной и потрясающе реалистичной драки. Две самые популярные сцены боев – в «Большом куше» и «Шерлоке Холмсе».

Режиссер ищет зал джиу-джитсу в каждом городе, который посещает, и борется с обычными спортсменами. «Когда я тренировался в Лондоне или Нью-Йорке, мне дали прозвище Голливуд, потому что я общаюсь со знаменитостями. Говорят: «Эй, Голливуд, пошли потренируемся!» Иногда в обычных залах кто-то обращает на меня внимание: «О, ты же тот режиссер». Но это всего на пару секунд. Имеет значение только то, как ты покажешь себя на матах, и в этом честность этого спорта», – делился Ричи с Джо Роганом.

Режиссер реально превратил боевое искусство в философию жизни, не забывает о нем даже на съемках и вербует новых последователей. Например, во время работы над «Мечом короля Артура» Гай влюбил в джиу-джитсу исполнителя главной роли Чарли Ханнема. По словам актера, Ричи научил его основам стиля и постоянно предлагал поупражняться: «Он любит активничать на площадке и поддерживать веселое настроение. Так что мы боролись время от времени».

Философское отношение к боли и страсть к боевым искусствам превратили Гая Ричи из просто талантливого парня в бойца, который выдерживает любые удары: после провала «Меча короля Артура» и неоднозначной критики «Аладдина» он не побоялся вернуться к привычному стилю криминальной комедии и уничтожил всех. «Джентльмены» уже собрали в прокате 87 миллионов долларов, получили оценку 8,1 на IMDB, а на «Кинопоиске» идут на 50-м месте в списке 250 лучших фильмов.

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