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«Бил жестко с обеих рук». Емельяненко выложил фото, как получает по лицу от Кадырова
Судя по снимкам, бойцу MMA жестко досталось.
Александр Емельяненко выложил несколько фотографий спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
По эпичности кадров кажется, что тренировочный бой не уступал по накалу титульному поединку. «Сегодня меня мой Друг Рамзан Кадыров не жалел! Бил жестко с обеих рук!» – подписал пост Александр.
- 18 февраля Александр Емельяненко в инстаграме заявил, что проведет спарринг-поединок с Кадыровым в Грозном.
- 3 апреля Александр будет драться с Магомедом Исмаиловым на ивенте ACA 107 в Москве.
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