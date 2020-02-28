Александр Емельяненко выложил несколько фотографий спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По эпичности кадров кажется, что тренировочный бой не уступал по накалу титульному поединку. «Сегодня меня мой Друг Рамзан Кадыров не жалел! Бил жестко с обеих рук!» – подписал пост Александр.

18 февраля Александр Емельяненко в инстаграме заявил, что проведет спарринг-поединок с Кадыровым в Грозном.

3 апреля Александр будет драться с Магомедом Исмаиловым на ивенте ACA 107 в Москве.

Гай Ричи одержим ММА и 20 лет занимается джиу-джитсу. Он начинал в гараже со Стэйтемом

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме