Бывшая звезда UFC Кэт Зингано удалила грудные импланты.

Девушка носила силикон с 2008 года, но избавилась от него – ее состояние здоровья в последние месяцы ухудшалось, и извлечение стало единственным логичным решением. Кэт опубликовало фото топлес и рассказала, как пришла к такому решению.

«Это моя первая фотосессия с тех пор, как мне сделали операцию. Я почувствовала изменения пару лет назад, но не верила в серьезность диагноза, из тщеславия не хотела идти на перемены, пока не увидела, что мне становится действительно плохо. Я заболела, ужасно заболела, без видимых причин. Я пришла к врачу и узнала о мужчинах и женщинах, страдающих от токсичности имплантатов. Некоторые носили их в течение десятилетий, другие – нескольких месяцев.

Я почувствовала себя намного лучше после удаления имплантов. Я на себе увидела, насколько плохо все может стать. Я все еще восстанавливаю легкие, ребра, эндокринную систему, мышцы и некоторые другие связанные с этим вещи, однако мои близкие согласны с тем, что я в лучшем состоянии за долгое время. Мои тренировки стали лучше в десять раз, и я чувствую огромные перемены к лучшему!» – написала девушка в инстаграме.

У 37-летней девушки 10 побед и 4 поражения на профессиональном уровне.

В 2015 году она проиграла Ронде Роузи в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

Она подписала контракт с Bellator.

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