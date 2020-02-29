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«Лысый – очкушник!» Емельяненко подбодрил Исмаилова перед боем

«Лысый – очкушник!» Емельяненко подбодрил Исмаилова перед боем
Eurosport

45 мин. назад

Александр подогревает интерес к бою в своем стиле.

Представитель смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову.

«Лысый – очкушник! Не очкуй, Лысый, я буду вырубать тебя аккуратно!» – подписал Емельяненко видео в инстаграме.

  • 3 апреля Александр и Магомед подерутся на ивенте ACA 107 в Москве.
  • В рамках подготовки к бою Емельяненко спаррингует с Рамзаном Кадыровым.
  • Александр Емельяненко в последнем бою нокаутировал Михаила Кокляева в боксерском поединке. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

Гай Ричи одержим ММА и 20 лет занимается джиу-джитсу. Он начинал в гараже со Стэйтемом

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