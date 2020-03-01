Боец ММА танцевал стриптиз и снимался в порно. Его мечту о UFC погубили наркотики

В глазах у Дэнни Ричи плясали черти, из живота хлестала кровь, конечности онемели и не слушались. Врач скорой помощи покачал головой и прошептал напарнику: «Вряд ли мы успеем». Парень все слышал, но совсем не расстроился – три последних года Дэнни мечтал о смерти. В тот вечер в ночном клубе он наехал на отказавшегося дать в долг наркодилера, дважды получил ножом под ребро и через пару часов пережил клиническую смерть.

«Ради дозы я был готов на самые бесчеловечные вещи. Как-то я навестил родителей, выпотрошил кошелек отца, почистил шкатулку матери с драгоценностями и зашел к парализованной бабушке. Она сильно страдала, на столике лежали гора таблеток и шприц с морфием. Я укололся прямо при ней, и теперь взгляд беспомощного и родного человека преследует меня до сих пор», – признался Ричи.

В детстве парень из Цинциннати обладал классной реакцией и ловкостью и отличался во всех видах спорта. Особенно Дэнни нравились бокс и вольная борьба – он совмещал занятия до 15 лет. Успехи в школе восхищали меньше: постоянные споры с учителями, неуспеваемость и драки на заднем дворе. Ричи некому было вправлять мозги – отец военный редко бывал дома, а преподававшая латынь мама не справлялась с бешеным темпераментом сына.

Дэнни впервые попробовал алкоголь в 11 лет, в 13 вместо сигарет смолил марихуану, но это не помешало ему стать чемпионом по борьбе штата Огайо. Успех сделал спортсмена неуправляемым – в школе он поколотил учителя математики, затем украл машину дедушки и протаранил на ней супермаркет. Приключения Ричи закончились тремя годами тюрьмы для несовершеннолетних за ограбление ювелирного магазина.

Заключение не перевоспитало, а лишь озлобило бойца. На свободе Дэнни примкнул к банде, занялся выколачиванием долгов и зверствовал с особой жестокостью – парень вымещал на должниках злость за попадание в тюрьму. Параллельно боец пыхтел в качалке и возобновил спортивную карьеру. Ричи сражался в смешанных единоборствах среди любителей и, как в школе, с легкостью валил соперников.

Парень получил многозначительное прозвище Ствол, которое характеризовало его сумасшедшую силу на ринге и потенциал в постели. Чемпион поставил цель каждый день соблазнять новую девушку, а лучше две. Гиперсексуальность превратилась в настоящую манию, и в свободное время боец залипал в чатах знакомств. Зависимость прогрессировала, и Ричи все чаще практиковал секс втроем и другие разновидности промискуитета (беспорядочная и не ограниченная половая связь со многими партнерами).

На любительском уровне Дэнни ни разу не проиграл в клетке и зажегся мечтой о выступлениях в UFC. Бойцу исполнилось 25 лет, когда он добавил интенсивности тренировкам, но ночной образ жизни сказался на организме – спортсмен плохо размялся и порвал ахилл на левой ноге. Врач прописал Ричи сильное обезболивающее – опиоидный оксикодон с ацетаминофеном, применяемый для лечения кратковременных болей средней или тяжелой степени. Так в жизни Дэнни снова появились наркотики – вскоре он плотно подсел на героин.

«Я никогда не был доволен жизнью. Считал, что могу получить от нее большее. С героином все отошло на второй план – меня словно продали в рабство. Отныне все было подчинено одной цели. Под наркотиками я творил ужасные вещи: угрожал людям пистолетом, калечил, меня самого несколько раз избили до полусмерти. Чем хуже я себя вел, тем больше нуждался в дозе. Порочный круг», – сокрушался потерявший контроль боец. Сексуальная и героиновая зависимости подтолкнули к съемкам в порно и стриптизу в ночных клубах: «Я превратился в животное. Во мне не осталось ничего человеческого».

Наркоман нахамил боссу банды и оказался на улице. Ричи скатился до жизни с бомжами, ел раз в несколько дней и все заработанные деньги спускал на вещества. Спустя несколько лет у него забились почти все вены, и Дэнни делал инъекции в шею. При каждом уколе он надеялся, что он станет последним в жизни.

Во время клинической смерти боец увидел бабушку, которая попросила прекратить страдания и начать новую жизнь. Ричи очнулся в больничной палате и почувствовал особую ясность сознания – после выписки он отправился в реабилитационный центр для наркоманов. «Несколько раз мне было так плохо, что я едва не сорвался. Выручили слова психолога о том, что старый путь ни к чему не привел, и нужно найти другой», – признался Дэнни.

Безумие закончилось в 2016 году. Боец вернулся домой, попросил прощения у близких и устроился на работу в медицинский центр университета Цинциннати. Ричи трудится в отделении неотложной помощи в качестве координатора связей и специалиста по поддержке и реабилитации наркоманов. Победивший зависимость Дэнни завел семью – он женился на девушке с двумя детьми и в прошлом году сам стал отцом. Сегодня бывший наркоман жалеет лишь об одном – он был слишком гордым и глупым попросить о помощи раньше, чем подошел к краю. Признаться в слабости не стыдно, если понимаешь, что это единственный способ вновь обрести силу.

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