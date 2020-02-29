«Александр – волевой, решительный, один из лучших бойцов мира». Кадыров сладко похвалил Емельяненко
Это уже переходит какие-то границы.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
«Я очень хорошо его знаю, знаю его плюсы и минусы. Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути. Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки.
Прежде всего, он волевой, решительный, сильный духом человек. Он способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи. Александр очень искренен в своих словах и поступках. Он пережил потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги.
Я считаю его одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. У него очень много болельщиков и поклонников, желающих подражать стилю ведения поединков.
Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому.
Уверен, что миллионы болельщиков с большим интересом будут следить за его боем с Магомедом Исмаиловым», – написал Кадыров в инстаграме. К посту лидер Чеченской республики приложил видео совместной тренировки с Емельяненко.
- 38-летний Александр Емельяненко тренируется в Грозном, в бойцовском клубе «Ахмат».
- Боец смешанного стиля регулярно проводит закрытые спарринги с Рамзаном Кадыровым.
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