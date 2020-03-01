Фигерейдо всек Бенавидесу и не взял пояс UFC из-за взвешивания, Анкалаев за 38 секунд зашиб Куцелабу
Один спорный ТКО, второй – бесспорный.
В ночь с 29 февраля на 1 марта в американском Норфолке прошел ивент UFC Fight Night 169.
В главном поединке вечера встречались два претендента на пояс дивизиона легчайшего веса – Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигерейдо.
В середине второго раунда бразилец выдержал лоукик Бенавидеса и выстоял после нескольких ударов по лицу. Фигерейдо пошел в клинч, выставил руку для дистанции и прошел с соперником вдоль сетки. Затем Дейвисон неожиданно попал справа по голове Джозефу и дважды добил упавшего американского бойца. Рефери в октагоне зафиксировал технический нокаут.
В противостоянии двух полутяжей победил Магомед Анкалаев. На 38-й секунде он несколькими хайкиками пробил Иона Куцелабу. Арбитр заметил покачивание молдавского бойца и остановил бой в первом раунде.
- Фигерейдо не стал чемпионом UFC в легчайшем весе, поскольку не прошел взвешивание за сутки перед поединком.
- Для Джозефа Бенавидеса это поражение в борьбе за трофей стало третьим подряд в титульных боях. Он повторил рекорд промоушна, который до него покорялся еще шестерым файтерам.
Гай Ричи одержим ММА и 20 лет занимается джиу-джитсу. Он начинал в гараже со Стэйтемом