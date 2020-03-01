В ночь с 29 февраля на 1 марта в американском Норфолке прошел ивент UFC Fight Night 169.

В главном поединке вечера встречались два претендента на пояс дивизиона легчайшего веса – Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигерейдо.

В середине второго раунда бразилец выдержал лоукик Бенавидеса и выстоял после нескольких ударов по лицу. Фигерейдо пошел в клинч, выставил руку для дистанции и прошел с соперником вдоль сетки. Затем Дейвисон неожиданно попал справа по голове Джозефу и дважды добил упавшего американского бойца. Рефери в октагоне зафиксировал технический нокаут.

В противостоянии двух полутяжей победил Магомед Анкалаев. На 38-й секунде он несколькими хайкиками пробил Иона Куцелабу. Арбитр заметил покачивание молдавского бойца и остановил бой в первом раунде.

Фигерейдо не стал чемпионом UFC в легчайшем весе, поскольку не прошел взвешивание за сутки перед поединком.

Для Джозефа Бенавидеса это поражение в борьбе за трофей стало третьим подряд в титульных боях. Он повторил рекорд промоушна, который до него покорялся еще шестерым файтерам.

Гай Ричи одержим ММА и 20 лет занимается джиу-джитсу. Он начинал в гараже со Стэйтемом

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