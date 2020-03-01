В ночь с 29 февраля на 1 марта в американском Норфолке прошел ивент UFC Fight Night 169.

Россиянин Магомед Анкалаев дрался с представителем Молдавии Ионом Куцелабой. Судья остановил бой на 38-й секунде – Куцелаба пропустил несколько ударов и заметно поплыл. После Ион заявил, что лишь притворялся – на самом деле, он был в порядке.

Зал встретил объявление победителя неодобрительным гулом. Публика скорее среагировала на странное решение арбитра, но Анкалаев принял недовольство на свой счет. Уходя из октагона, боец показал трибунам средний палец.

Это четвертый бой Магомеда в UFC и первый в Америке – все их он выиграл.

Всего за карьеру у него 14 побед и одно поражение.

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