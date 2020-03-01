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Анкалаева освистали за сомнительную победу на турнире UFC – он ответил зрителям средним пальцем
Магомед не сдержал эмоций.
В ночь с 29 февраля на 1 марта в американском Норфолке прошел ивент UFC Fight Night 169.
Россиянин Магомед Анкалаев дрался с представителем Молдавии Ионом Куцелабой. Судья остановил бой на 38-й секунде – Куцелаба пропустил несколько ударов и заметно поплыл. После Ион заявил, что лишь притворялся – на самом деле, он был в порядке.
Зал встретил объявление победителя неодобрительным гулом. Публика скорее среагировала на странное решение арбитра, но Анкалаев принял недовольство на свой счет. Уходя из октагона, боец показал трибунам средний палец.
- Это четвертый бой Магомеда в UFC и первый в Америке – все их он выиграл.
- Всего за карьеру у него 14 побед и одно поражение.
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