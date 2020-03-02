Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова боксера Флойда Мэйуэзера о возможном поединке.

«Он просто хочет попасть во все топ-заголовки. Видел пару дней назад, что у него был день рождения, ему исполнилось то ли 49, то ли 48 – это как моему отцу. Не понимаю, как мне нужно бить Флойду по лицу.

Если хочешь драться, приходи в UFC, там настоящие бои. Я не боксер, не борец, я боец смешанного стиля. Если Мэйуэзеру интересно, то, возможно, сделаем что-то типа того, о чем говорил мой отец – типа 11 раундов по правилам бокса и один раунд в ММА. 11 раундов по три минуты деремся как боксеры и последний раунд – пять минут смешанных единоборств. Если это всех устроит, я готов выйти на ринг.

Не думаю, что Флойд вырубит меня в 11 раундах. И как он собирается действовать в финальном раунде. За пять минут я изобью и прикончу этого парня. Что он будет делать?

Конечно, в боксе он очень хорош. Но не думаю, что он отправит меня в нокаут», – цитирует Нурмагомедова BJPenn.

31-летний Хабиб готовится к защите титула в легком весе. 14 апреля аварский боец сразится на UFC 249 в Бруклине с американцем Тони Фергюсоном.

Флойд Мэйуэзер выиграл все 50 поединков, в которых участвовал. В августе 2017 года боксер отправил в технический нокаут бойца смешанного стиля из Ирландии Конора Макгрегора.

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