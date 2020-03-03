Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к тяжеловесу Сергею Харитонову, который критически отзывался о нем, называя позором спорта и пьяницей.

«Харитош, ты опять зашипел на просторах интернета. Об какого оловянного солдатика ты зубы свои стесал? Люди, купите ему коробку чупа-чупсов. Пусть лучше сосет, чем вафельник разевает на просторах интернета. От меня тебе привет, Харитош. Двойной привет, Харитоша!» – сказал 38-летний Емельяненко.

В 2006 году Емельяненко одолел Харитонова в первом раунде.

Следующий поединок Александр проведет 3 апреля против Магомеда Исмаилова.

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