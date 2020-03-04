Диллон Дэнис, американский боец MMA и тренер Конора Макгрегора по грэпплингу, опубликовал в твиттере фотографию российского бойца Ислама Махачева.

«Моя маленькая сучка», – написал Дэнис под фото.

Чуть ранее Диллон опубликовал снимок с тренировки Хабиба Нурмагомедова, где борьба бойцов на заднем плане напоминает гомосексуальный акт. «Что они там тренируют?» – съязвил Дэнис.

На счету Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).

Махачев встретится с американцем Александром Эрнандесом на турнире UFC 249. Хабиб на том же ивенте побьется с Тони Фергюсоном.

Хабиб: «Мэйуэзеру столько же лет, как моему отцу. Хочет бой? 11 раундов в боксе и 1 раунд в ММА»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android