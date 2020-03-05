Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что летом 2020 года проведет поединок против бойца MMA Владимира Минеева. Бой пройдет по правилам бокса.

«Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. А, Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева», – приводит слова Емельяненко Sport24.

В прошлом ноябре Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

3 апреля Александр по правилам MMA подерется с Магомедом Исмаиловым. Бой пройдет в рамках турнира АСА 107 в Москве.

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