Кадыров называл Емельяненко Новым императором. История взаимоотношений бойца и главы Чечни

Конец 2016-го – начало 2017-го. Выход из тюрьмы, подписание контракта с «Ахматом», первый бой

Осень 2016 года ознаменовалась большим скандалом в ММА: промоушен «Ахмат» организовал бои трех сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова – ивент даже показали по федеральному «Матчу». Поединки заранее назвали показательными, но драка в ринге не разменявших даже второго десятка парней все равно вызвала шквал недовольства. Одним из главных критиков стал президент Союза ММА России и легендарный боец Федор Емельяненко.

Конфликт продолжался несколько недель, в адрес Федора все это время сыпались угрозы от чеченских бойцов и приближенных Кадырова. Именно на таком фоне на свободу после срока за изнасилование домработницы вышел Александр Емельяненко. Отношения с братом на тот момент были не очень – вернее, их вообще не было: «Брат не пытался мне помочь, когда я сел. Мы не общаемся с ним. Когда последний раз говорили, он меня попросил, чтобы я про него ничего не говорил».

Несколько месяцев о дальнейших планах Александра ничего не было известно, пока в феврале 2017 года он не объявился в Грозном на официальной процедуре взвешивания перед вечером боев WFCA 33. Тогда он заявил, что подписывает контракт с промоушеном. Официальный дебют за «Ахмат» состоялся 27 сентября, а за месяц до боя с Дос Сантосом случилось первое совместное появление Емельяненко и Кадырова в медийном поле – боец и глава республики провели совместную тренировку.

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Емельяненко за 36 секунд нокаутировал бразильца, а сразу после боя заявил: «Спасибо за доверие, Рамзан Ахматович, я вас не подведу».

Старший брат долго не комментировал переход Александра в чеченский промоушен, но в одном из интервью все же назвал младшего иудой, чем спровоцировал новый виток семейного конфликта.

Осень 2017 – осень 2018. Пять побед из шести в «Ахмате», спарринг в планке с Кадыровым, неожиданный уход

За следующий год Емельяненко-младший провел шесть поединков (пять побед и ничья), а также время от времени спарринговался с Кадыровым – Рамзан стал единственным, кому он проиграл. В упражнении планка глава Чечни удержал на спине четырех людей, а Александр только троих.

После очередной совместной тренировки Емельяненко рассыпался в комплиментах Кадырову: «Боксерские навыки Рамзана очень хорошие, особенно для человека, на котором лежит громадная ответственность. Он вдохновляет многих, не только меня. Несмотря на образ жизни руководителя, он своим примером показывает, что нужно помнить о здоровье. Не думаю, что, будь я на его месте, смог бы уделять столько времени спорту. Здесь он как спортсмен лучше, чем я».

В ответ Кадыров назвал Александра «Новым императором» – очевидно, с подколкой в адрес «Последнего императора» Федора, но отношения между главой Чечни и бойцом с виду казались чуть ли не дружескими.

Тем удивительнее был уход Емельяненко из промоушена осенью 2018-го. Ходили слухи, что Александра чуть ли не выгнали из «Ахмата», хотя он, конечно, все отрицал: «У меня закончился контракт с клубом «Ахмат». Мы с руководством приняли обоюдное решение и продлевать соглашение не стали. Меня никто не выгонял. Руководство поняло, что не сможет мне предоставить то количество боев, которое раньше было. Я за год провел шесть поединков, но сейчас там очень много бойцов, мне не могут устраивать бои регулярно. У меня с ними дружеские отношения, но я развиваюсь самостоятельно. Даже когда я тренировался в «Ахмате», то не было контракта: все на честном слове», – сказал Александр.

Несмотря на вроде мирное расставание, Емельяненко следующий год никак не выражал респекты «Ахмату» или Рамзану, хотя до ухода это была постоянная рубрика в его инстаграме. Примирение, видимо, случилось после победы Александра над Михаилом Кокляевым в ноябре 2019-го.

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В самом конце года Рамзан вызвал Емельяненко на полноценный бой: «У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА? Про себя скажу просто – я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным».

Александр согласился, назвав Кадырова «дорогим другом» и предоставив тому выбрать правила боя и место проведения. Пока Емельяненко готовится к апрельскому поединку с Магомедом Исмаиловым, но скетчи «встречи с Рамзаном» теперь выходят чуть ли не на еженедельной основе.

На один из постов отреагировала Тина Канделаки, которая написала: «Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает».

Емельяненко в ответ назвал Канделаки полной дурой, та в свою очередь заявила, что боец нуждается в воспитании «Ахматом», а закончилось все совместными извинениями Кадырова и Александра:

Как относится Рамзан Ахматович к Емельяненко-младшему на самом деле, неизвестно, но на словах он ценит того очень высоко: «Прежде всего, он волевой, решительный, сильный духом человек. Он способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи. Александр очень искренен в своих словах и поступках. Он пережил потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги. Я считаю его одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. У него очень много болельщиков и поклонников, желающих подражать стилю ведения поединков».

Правда, дата их дружеского боя пока так и не определена.

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