Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о пребывании в местах лишения свободы.

«Здесь в интернете провокация появилась от Минеева, якобы он дал какое-то интервью по поводу меня. Я созвонился с Камилом Гаджиевым, он сказал, что Минеев этого не говорил. Поэтому не ведитесь. А на зоне я был блатным. Первый срок по изоляторам просидел. Второй срок... Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими. Все мои близкие друзья были смотрящими, чтобы вы понимали. Живите и будьте счастливы», – заявил Емельяненко в инстаграме.

Емельяненко говорит об интервью, которое Минеев якобы дал сайту vladimirmineev.ru. В нем, в частности, Владимир «назвал» Александра петухом: «Александр Емельяненко сидел с моим армейским товарищем. Тогда Сашу перевели в шестую хату на спецблоке 99/1 (кремлевский централ), где он сразу же встал на должность, стал сотрудничать с администрацией, и всячески притеснять сокамерников. Не давал им курить, отбирал у них передачки, а по ночам пел песни на всю хату. Вот за то, что он, по сути, прессовал людей, смотрящие объявили его «гадьем». И когда его перевели в другую хату, там сидели три вора, которые захотели с него спросить за его гадские поступки, и он, чтобы избежать неприятного разговора утром тихонечко выломился из хаты, попросив администрацию его перевести куда-нибудь.

Владимир МинеевInstagram

Все оставшееся время он провел в одиночной камере, так как ни один порядочный заключенный с ним здороваться уже не будет, и за одним столом сидеть рядом тоже. Он был на положении петуха. Получается, Александр Емельяненко – опущенный? Не совсем. Быть на положении петуха и быть петухом – немножко разные вещи. Саша был замечен еще в том, что сам пользовался услугами местных обиженных, «снимал» их за пачку сигарет, и по долгу с ними проводил время в бане. Что он с ними делал – неизвестно, и по понятиям такое вполне допускается. Но есть понятия, а есть обычная жизнь, и тут я с Сашей за одном столом сидеть... побрезговал бы».

А вот как сам Минеев прокомментировал появление лжеинтервью: «Слова, которые якобы от моего лица выложили на том сайте, это фантазия людей, которые хотели бы выдать желаемое за действительное. Я хорошо отношусь к Емельяненко как к спортсмену, во-первых. А, во-вторых, никогда бы не стал говорить то, в чем не уверен, или бросаться слухами».

Летом 2020 года Емельяненко и Минеев проведут поединок по правилам бокса.

На 3 апреля у Александра запланировал бой по правилам MMA против Магомеда Исмаилова.

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