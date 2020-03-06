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Китаянка из UFC жестоко избила польку – она завершит карьеру из-за операции на глазах
Ян Сяонань нанесла Каролине Ковалькевич суровейшее поражение.
Польская боец UFC Каролина Ковалькевич, вероятно, завершит карьеру из-за травм, полученных в поединке против китаянки Ян Сяонань.
После проигранного боя Ковалькевич опубликовала видео в инстаграме, где показала полученные ею повреждения. «Впервые после поединка я не могу сказать, что со мной все в порядке», – отметила Каролина.
Как сообщает The Sun, восстановление Ковалькевич пройдет не без хирургического вмешательства: ей вставят титановую пластину для пластики посттравматических дефектов и деформаций дна глазницы. Подобная операция может быть несовместима с продолжением карьеры в профессиональном спорте.
«Надеюсь, мой бой против Сяонань не был последним для меня, но сейчас я сосредоточена на своем здоровье», – заявила Ковалькевич.
- Польской спортсменке 34 года.
- Она проиграла четыре последних боя в UFC (последние три – единогласным решением судей).
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