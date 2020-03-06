Российский боец Хабиб Нурмагомедов заключил пари со своим тренером Хавьером Мендесом. Мужчины поспорили на исход боя между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро, который пройдет в рамках ивента UFC 248.

Как сообщает BJ Penn, Хабиб ввиду дружбы с Ромеро поставил на победу Йоэля. Мендес, в свою очередь, уверен, что успеха в грядущем поединке добьется Адесанья. Тренер Нурмагомедова заявил, что он хочет получить очки Gucci, принадлежащие Исламу Махачеву, если выиграет пари. Хабиб ответил, что лучше купит Мендесу новые очки, нежели станет вором.

Бой Адесаньи и Ромеро пройдет 8 марта. Мужчины оспорят титул чемпиона UFC в среднем весе – сейчас им владеет Адесанья.

Хабиб 19 апреля проведет поединок против Тони Фергюсона.

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