Getty Images
Хабиб поспорил с тренером на исход боя Адесанья – Ромеро. На кону – очки Махачева
Нурмагомедов ставит на Ромеро.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов заключил пари со своим тренером Хавьером Мендесом. Мужчины поспорили на исход боя между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро, который пройдет в рамках ивента UFC 248.
Как сообщает BJ Penn, Хабиб ввиду дружбы с Ромеро поставил на победу Йоэля. Мендес, в свою очередь, уверен, что успеха в грядущем поединке добьется Адесанья. Тренер Нурмагомедова заявил, что он хочет получить очки Gucci, принадлежащие Исламу Махачеву, если выиграет пари. Хабиб ответил, что лучше купит Мендесу новые очки, нежели станет вором.
- Бой Адесаньи и Ромеро пройдет 8 марта. Мужчины оспорят титул чемпиона UFC в среднем весе – сейчас им владеет Адесанья.
- Хабиб 19 апреля проведет поединок против Тони Фергюсона.
«Моя маленькая сучка». Спарринг-партнер Макгрегора оскорбил Махачева из команды Хабиба