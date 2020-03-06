Боец UFC Ансарофф беременна. Она встречается с чемпионкой промоушена Нуньес
Пара ждет ребенка уже в сентябре.
Боец UFC Нина Ансарофф ждет ребенка. Девушка встречается с другим бойцом промоушена – Амандой Нуньес.
«Хочу сказать каждому человеку на планете – в середине сентября на свет появится Рейган Энн Нуньес. С нетерпением жду, когда смогу ее увидеть», – написала Нуньес в инстаграме.
- В августе 2018 года Ансарофф и Нуньес объявили о помолвке.
- Нина уже заявила, что после рождения ребенка продолжит карьеру в MMA.
- Нуньес – действующая чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе.
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