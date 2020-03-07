Бой Хабиба и Флойда – предсказуемая скука. Нурмагомедов не умеет боксировать и делать шоу, как Конор

«Бой в ММА? Я не дегенерат. Не полезу в клетку, дабы делать то, что они хотят. Флойд Мэйуэзер – боксер. И если кто-то хочет подраться, то только в ринге», – сказал Мэйуэзер MMA Junkie. Утверждение боксера работает в обе стороны, но Хабиб все равно лезет на ринг к Флойду уже второй год. В конце января 2020-го Мэйуэзер, наконец, договорился о сотрудничестве с Дэйной Уайтом и даже выложил постер будущего боя с Нурмагомедовым. Правда, быстро удалил. Вероятность драки между ммашником и легендой бокса все равно высока как никогда. Есть только один вопрос: зачем?

Возможный матч можно разложить на три составляющих: шоу-разогрев, сам бой и деньги. Во всех трех пунктах бой дагестанца с американцем уже сейчас выглядит скучнее, чем та же история с Макгрегором.

В части шоу Мэйуэзер разнесет Нурмагомедова в щепки во время пресс-конференций, в онлайн-зарубах и трештоке. Флойд – бизнесмен, который работает на определенную целевую аудиторию, он знает рынок, чем привлекать клики, переходы и как генерировать контент. От этого напрямую зависит его заработок – все бойцы имеют процент с pay-per-view. То есть чем больше просмотров обеспечит спортсмен, тем выше его гонорар. В 2017-м бой американца с ирландцем побил рекорд платных просмотров: Уайт говорил, что по всему миру драку платно посмотрели 6,7 млн человек, что принесло 400 млн долларов. Предыдущий рекорд тоже был у Мэйуэзера: 4,6 млн просмотров его бокса с Пакьяо. Но с Конором они составили блестящий дуэт, который ежедневно играл на публику и подогревал бой. С Нурмагомедовым так не получится – он не поддержит предвкушение события на уровне ирландца.

Floyd Mayweather Conor McGregorGetty Images

Борец с братом накануне боя с ирландцем заставили отжиматься бомжей за подачку – так Хабиб понимает шоу-бизнес. Во время легендарной прессухи Конора, когда тот орал на журналистов, размахивал вискарем и предлагал его непьющему Хабибу, Нурмагомедов выглядел стесняшкой, вяло отшучивался или сваливался на обычное хамство без капли юмора. На грязные шутки Конора, которые больше пахнут школьной столовкой, чем оскорблениями, он всегда отвечает вполне серьезными репликами. В UFC так не принято: хочешь быть звездой и зарабатывать на уровне ирландского хама – будь эффективным не только в клетке, но и в галстуке перед сотнями журналистов.

Поведение Хабиба – пиар-катастрофа. Представитель самого популярного у молодежи шоу морализаторсвует, запрещает поп-концерты, хейтит рэп, пишет штампы в стиле «Завтра важный бой» и «Я должен победить». Короче, ведет себя, как 40-летний батя. Понятное дело, это отталкивает от него нейтральных фанатов UFC.

Человек без самоиронии автоматически превращается в цель для шуток, которые его злят и обижают. Как результат: прыжок в толпу после боя с Конором (еще один повод для казуальных зрителей отвернуться от бойца). То же самое передается особо яростным фанатам Хабиба. В октябре 2019-го они обложили московский отель, где остановился Конор, и требовали ответить за слова, что они от него бегают – звучит, как причина для драки пятиклассников. В 2016-м все было куда грустнее: фанаты Хабиба, среди которых могли быть и его родственники, ворвались в квартиру бойца Расула Мирзаева, избили его и заставили на камеру извиняться за неосторожное мнение о Нурмагомедове. Хабиб не в ответе за действия агрессивных фанатов, но это все липнет к его репутации.

Вызывать на бой Мэйуэзера – значит, напрашиваться на ливень еще более дерзких шуток, чем выдает Конор. Для чего это Хабибу? Он гениальный борец. Его стихия – броски, болевые и удушающие. Бокс – самый слабый скилл Нурмагомедова.

«Основная фишка боксера – это работа его ног. Покажи, как ты двигаешься на ногах, и я скажу, какой ты боксер. И я смотрел, когда Хабиб работал на мешках и на лапах, ноги у него недостаточно хорошо работали. Что касается его перспектив с топами – не бывает такого, что ты пришел и стал [победителем]. Надо начать с кого-то попроще. С Флойдом будет неравная борьба. Все равно, что Флойд пошел бы к нему в клетку», – считает победитель Олимпиады-2012 и чемпион мира и Европы по боксу Егор Мехонцев.

Три года назад 40-летний Флойд без особых проблем нокаутировал Конора. Он занимается этим всю жизнь – ему ничто не помешает воспроизвести то же самое с Нурмагомедовым, который не сможет бросать, выкручивать руки и душить соперника.

Единственная причина биться с Хабибом для Флойда – легкость боя. После возвращения в спорт Мэйуэзер уже докопался до Пакьяо и Альвареса в твиттере, но оба бойца не прерывали карьеры. Растренированный Флойд не хочет, чтобы враги разделали его, но и мешков для разогрева бить не желает. Сумасшедший и мощный чемпион UFC из Дагестана не выглядит слабаком на фоне легенды, но и не напряжет слишком сильно в боксе. Ветеран не ищет заработка – он уже выручил полмиллиарда с боя против Конора и для него важнее плавно вернуться в спорт, не понижая ставок.

Единственный, кто заработает на этом бое огромные для себя деньги, – Хабиб. Самый большой гонорар, который он получал в UFC – 10 мультов за драку с тем же Макгрегором (в два раза меньше проигравшего ирландца). За драку против Флойда Конор поднял 100 миллионов. То есть Хабиб стоит в два раза дешевле, и его возможный куш сейчас – 50 млн баксов максимум.

Нурмагомедов действует непоследовательно. Он пытается вести себя как олдскульный спортсмен, для которого важны только тренировки и победы, а не прочая мишура. И при этом вызывает Флойда на шоу, в котором бой не так важен. Нужно либо хорошо делать то, что умеешь (душить бедолаг в клетке), либо научиться в шоу-бизнес. Но дагестанский чемпион очень хочет заработать. Гораздо умнее было бы отказаться от затеи с Флойдом. Если Хабиб хочет сохранить образ сурового спортсмена, подобные игрища его не должны волновать в принципе.

Другие публиации Аретма Мазилкина:

Гай Ричи одержим ММА и 20 лет занимается джиу-джитсу. Он начинал в гараже с Джейсоном Стэйтемом

Кадыров назвал лигу Akhmat сильнейшей в мире. Кто ее хозяин, откуда берутся деньги и чем UFC хуже

Качай приложение Eurosport для iOS или Android