Экс-тренер Емельяненко рассказал, как Федор побил футболиста тульского «Арсенала»

Бывший тренер российского бойца MMA Федора Емельяненко Андрей Былдин рассказал, как он поколотил футболиста в ночном клубе.

«Есть в Туле ночной клуб «Премьер», мы туда заглянули после боя. Выпили винишка, хотели отпраздновать. Как-то я попал за стол с футболистами «Арсенала», те с девчонками сидели. Хотя меня никто не звал. Вижу, ребятам-футболистам это не понравилось. Я нагловатый был, неправильно себя вел. Признаю. Храбрая вода многих подводила. Начинают меня просить, чтоб удалился.

Футболист. Высокий, чертовски хорош собой. Захотел объяснить мне, что не стоит находиться за их столом. Приглашает на улицу: «Пойдем, объясню тебе». Ведет бить. Федор это увидел. Я этого парня ударил – он согнулся. Тут подоспевший Федор приложился. Так, что бедный футболист выгнулся уже в другую сторону. Кинулся бежать», – рассказал Былдин с интервью «Спорт-Экспресс».

Былдин работал с Емельяненко с 2000-го по 2003-й.

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений.

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