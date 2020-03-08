Фанаты избили судью на турнире по MMA в Черкесске

Бой между Джаддалом Алибековым из Чечни и Алимом Гуговым из Кабардино-Балкарии на турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске закончился массовой разборкой.

Судья отдал победу Алибекову, хотя тот по ходу боя жаловался на запрещенные приемы от соперника. В зале было значительно больше болельщиков Гугова, судейское решение они восприняли без энтузиазма. Часть фанатов забралась в октагон и в жесткой форме сообщила рефу о своем недовольстве – он ответил первому обидчику парой мощных панчей, но нападавшие взяли числом.

Забив удалось остановить только после вмешательства охраны, сообщает Регион-online.

«В процесс пришлось вмешаться сотрудникам полиции и службы безопасности турнира. Конфликт был урегулирован практически в течение полуминуты. Пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» слова представителя местного МВД.

Комментатор несколько раз призвал посторонних лиц покинуть октагон, а позже сообщил сотрудникам службы безопасности о необходимости вывести грубиянов из помещения.

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