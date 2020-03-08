Американец иранского происхождения Бенил Дариуш ярко нокаутировал соотечественника Драккара Клозе на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

Во втором раунде бойцы устроили темповой обмен ударами – сперва лидером выглядел Клозе. Казалось, он уже добивал соперника, но пропустил встречный удар, попятился назад и сразу получил решающий удар. Клозе упал, во время падения устрашающе вылетела капа.

У Дариуша – четвертая победа подряд.

Его статистика – 17-4-1, у Клозе – 11-1-1.

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