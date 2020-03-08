Турнир UFC 248 в Лас-Вегасе завершился боем Исраэла Адесаньи и Йоэля Ромеро. Адесанья победил единогласным судейским решением.

Бой не был активным и продлился все пять раундов. Соперники держались друг от друга на расстоянии и редко обменивались ударами. Судьи единогласно отдали победу 30-летнему Адесанье – он защитил титул чемпиона промоушна в среднем весе.

Перед Адесаньей и Ромеро в октагон вышли женщины – Йоанна Енджейчик и Вэйли Чжан. Зрелищный бой продлился четыре раунда, и арбитры раздельным решением присудили победу китаянке, которая также сохранила пояс.

На результат боя Адесаньи и Ромеро поспорили Хабиб Нурмагомедов и его тренер Хавьер Мендес – Хабиб ставил на Ромеро и теперь купит Мендесу очки от Gucci.

У Адесаньи – 19 побед без ничьих и поражений.

Яркий обмен ударами закончился для одного из бойцов нокаутом – даже капа вылетела

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