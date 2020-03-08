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Хабиб согласится на реванш с Макгрегором, если Конор побьет Гэтжи
Но сперва надо самому выиграть у Фергюсона.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов согласится на реванш с ирландцем Конором Макгрегором при определенных условиях.
Менеджер 31-летнего бойца Али Абдель-Азиз в комментарии BJ Penn рассказал, что реванш возможен, если Хабиб победит Тони Фергюсона, а Конор – Джастина Гэтжи.
- Поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля.
- Гэтжи вызвал Макгрегора на бой, но тот пока не отреагировал.
- В октябре 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом.
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