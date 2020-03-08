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Хабиб согласится на реванш с Макгрегором, если Конор побьет Гэтжи

Хабиб согласится на реванш с Макгрегором, если Конор побьет Гэтжи
Eurosport

17 мин. назад

Но сперва надо самому выиграть у Фергюсона.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов согласится на реванш с ирландцем Конором Макгрегором при определенных условиях.

Менеджер 31-летнего бойца Али Абдель-Азиз в комментарии BJ Penn рассказал, что реванш возможен, если Хабиб победит Тони Фергюсона, а Конор – Джастина Гэтжи.

  • Поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля.
  • Гэтжи вызвал Макгрегора на бой, но тот пока не отреагировал.
  • В октябре 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом.

Нурмагомедов – Фергюсону: «Ты американец и вообще не можешь драться на улицах. Я сломаю тебя»

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