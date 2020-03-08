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Енджейчик 15 минут дралась с кошмарными гематомами на лице
У девушки стальной характер.
В интернете появилось фото польского бойца UFC Йоанны Енджейчик после поражения от китаянки Вэйли Чжан.
В тяжелом четырехраундном бою 32-летняя Енджейчик пропустила несколько опасных ударов, и к середине поединка на ее лице образовалась гематома. Полька дралась с этим повреждением около 15 минут.
- Чжан победила Енджейчик раздельным решением судей и защитила пояс чемпионки UFC.
- В главном бою вечера Исраэл Адесанья победил Йоэля Ромеро.
Яркий обмен ударами закончился для одного из бойцов нокаутом – даже капа вылетела