В интернете появилось фото польского бойца UFC Йоанны Енджейчик после поражения от китаянки Вэйли Чжан.

В тяжелом четырехраундном бою 32-летняя Енджейчик пропустила несколько опасных ударов, и к середине поединка на ее лице образовалась гематома. Полька дралась с этим повреждением около 15 минут.

Чжан победила Енджейчик раздельным решением судей и защитила пояс чемпионки UFC.

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