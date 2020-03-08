Промоушн UFC выложил промо к предстоящему поединку за звание чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Я непобежденный и неоспоримый чемпион легкого веса UFC. Я доминировал над каждым оппонентом, никто даже близко не был к победе. Я на другом уровне, и все это знают. Но для наследия мне необходимо побить Тони Фергюсона», – говорит в ролике Хабиб.

Статистика Нурмагомедова – 28-0.

Поединок состоится 18 апреля в Лас-Вегасе.

Ранее бой срывался четыре раза по вине обоих спортсменов.

Бой Хабиба и Флойда – предсказуемая скука. Нурмагомедов не умеет боксировать и делать шоу, как Конор

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