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«Для наследия мне необходимо побить Тони». Промо боя Хабиб – Тони, похожее на трейлер Marvel

«Для наследия мне необходимо побить Тони». Промо боя Хабиб – Тони, похожее на трейлер Marvel
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

18 апреля в Лас-Вегасе произойдет что-то эпичное.

Промоушн UFC выложил промо к предстоящему поединку за звание чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Я непобежденный и неоспоримый чемпион легкого веса UFC. Я доминировал над каждым оппонентом, никто даже близко не был к победе. Я на другом уровне, и все это знают. Но для наследия мне необходимо побить Тони Фергюсона», – говорит в ролике Хабиб.

  • Статистика Нурмагомедова – 28-0.
  • Поединок состоится 18 апреля в Лас-Вегасе.
  • Ранее бой срывался четыре раза по вине обоих спортсменов.

Бой Хабиба и Флойда – предсказуемая скука. Нурмагомедов не умеет боксировать и делать шоу, как Конор

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