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«Для наследия мне необходимо побить Тони». Промо боя Хабиб – Тони, похожее на трейлер Marvel
18 апреля в Лас-Вегасе произойдет что-то эпичное.
Промоушн UFC выложил промо к предстоящему поединку за звание чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
«Я непобежденный и неоспоримый чемпион легкого веса UFC. Я доминировал над каждым оппонентом, никто даже близко не был к победе. Я на другом уровне, и все это знают. Но для наследия мне необходимо побить Тони Фергюсона», – говорит в ролике Хабиб.
- Статистика Нурмагомедова – 28-0.
- Поединок состоится 18 апреля в Лас-Вегасе.
- Ранее бой срывался четыре раза по вине обоих спортсменов.
Бой Хабиба и Флойда – предсказуемая скука. Нурмагомедов не умеет боксировать и делать шоу, как Конор