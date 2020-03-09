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«Это не женский спорт». Махачев прокомментировал бой Енджейчик с Вэйли и получил ответку от Конора

«Это не женский спорт». Махачев прокомментировал бой Енджейчик с Вэйли и получил ответку от Конора
Eurosport

1 час назад

Боец удалил комментарий, но его слова уже разошлись по интернету.

Российский боец UFC Ислам Махачев неоднозначно прокомментировал бой между полькой Йоанной Енджейчик и китаянкой Вэйли Чжан.

«Это не женский спорт», – написал в твиттере 28-летний Махачев. В реплаях его раскритиковали, и боец удалил сообщение.

На твит Махачева обратил внимание ирландский боец Конор Макгрегор. «Абсолютный кретин. Обвиненный за стероиды читер, который сделает все, чтобы не попасть под удар и затормозить ход боя, обсуждает один из лучших поединков в исполнении девушек. Опять эти маленькие гремлины! Грязные крысы. Какой стыд», – написал Макгрегор.

  • Вэйли победила Енджейчик раздельным решением судей.
  • Махачев провел в MMA 18 победных боев и один раз уступил.

Енджейчик 15 минут дралась с кошмарными гематомами на лице

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