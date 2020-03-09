Российский боец UFC Ислам Махачев неоднозначно прокомментировал бой между полькой Йоанной Енджейчик и китаянкой Вэйли Чжан.

«Это не женский спорт», – написал в твиттере 28-летний Махачев. В реплаях его раскритиковали, и боец удалил сообщение.

На твит Махачева обратил внимание ирландский боец Конор Макгрегор. «Абсолютный кретин. Обвиненный за стероиды читер, который сделает все, чтобы не попасть под удар и затормозить ход боя, обсуждает один из лучших поединков в исполнении девушек. Опять эти маленькие гремлины! Грязные крысы. Какой стыд», – написал Макгрегор.

Вэйли победила Енджейчик раздельным решением судей.

Махачев провел в MMA 18 победных боев и один раз уступил.

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