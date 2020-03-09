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«Это не женский спорт». Махачев прокомментировал бой Енджейчик с Вэйли и получил ответку от Конора
Боец удалил комментарий, но его слова уже разошлись по интернету.
Российский боец UFC Ислам Махачев неоднозначно прокомментировал бой между полькой Йоанной Енджейчик и китаянкой Вэйли Чжан.
«Это не женский спорт», – написал в твиттере 28-летний Махачев. В реплаях его раскритиковали, и боец удалил сообщение.
На твит Махачева обратил внимание ирландский боец Конор Макгрегор. «Абсолютный кретин. Обвиненный за стероиды читер, который сделает все, чтобы не попасть под удар и затормозить ход боя, обсуждает один из лучших поединков в исполнении девушек. Опять эти маленькие гремлины! Грязные крысы. Какой стыд», – написал Макгрегор.
- Вэйли победила Енджейчик раздельным решением судей.
- Махачев провел в MMA 18 победных боев и один раз уступил.
Енджейчик 15 минут дралась с кошмарными гематомами на лице