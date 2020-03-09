Непримиримые соперники Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор потроллили друг друга в соцсетях.

Первым начал ирландец – он прокомментировал слова Хабиба об уличных драках, сказанные на пресс-конференции Тони Фергюсону. «Ты американец, ты вообще не можешь драться на улицах. И не знаешь, что происходит в тех местах, откуда я. Я сломаю тебя, если мы подеремся на улице», – заявил Нурмагомедов.

Макгрегор выложил стопкадр из видео, которое было снято, когда он с командой напал на автобус с Хабибом в апреле 2018 года. «Уличная драка», – подписал Конор, имея в виду, что Нурмагомедов остался в автобусе и не вышел к нему.

Российский боец в ответ показал кадр из их очного боя – на изображении он проводит против ирландца болевой прием. «Помоги-и-ите», – иронично написал Хабиб.

Бой состоялся в октябре 2018 года.

Недавно менеджер Нурмагомедова назвал условия, при которых боец даст Конору реванш.

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