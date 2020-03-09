Диллон Дэнис показал видео, где он бьет Хабиба по голове
Тренер и приятель Конора Макгрегора хвастается величайшим достижением в жизни.
Диллон Дэнис, американский боец MMA и тренер Конора Макгрегора по грэпплингу, опубликовал видео, где он наносит удар Хабибу Нурмагомедову.
Инцидент произошел после боя дагестанца против Макгрегора в октябре 2018 года. Победив Конора, Нурмагомедов выпрыгнул из клетки, чтобы зарубиться с друзьями ирландца. Там его и подстерег Дэнис, который, судя по видео, действительно попал Хабибу по голове.
- Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
- 18 апреля 2020 года Хабиб проведет титульный бой против американца Тони Фергюсона.
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