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Диллон Дэнис показал видео, где он бьет Хабиба по голове

Диллон Дэнис показал видео, где он бьет Хабиба по голове
Eurosport

1 час назад

Тренер и приятель Конора Макгрегора хвастается величайшим достижением в жизни.

Диллон Дэнис, американский боец MMA и тренер Конора Макгрегора по грэпплингу, опубликовал видео, где он наносит удар Хабибу Нурмагомедову.

Инцидент произошел после боя дагестанца против Макгрегора в октябре 2018 года. Победив Конора, Нурмагомедов выпрыгнул из клетки, чтобы зарубиться с друзьями ирландца. Там его и подстерег Дэнис, который, судя по видео, действительно попал Хабибу по голове.

  • Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
  • 18 апреля 2020 года Хабиб проведет титульный бой против американца Тони Фергюсона.

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