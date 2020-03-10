Непобежденный боец UFC Пауло Коста провел тренировочный спарринг с боксером-ютьюбером Логаном Полом.

28-летний бразильский средневес нокаутировал Пола с одного удара – тот упал навзничь и долго приходил в себя.

Тем не менее, пользователи твиттера усомнились в подлинности нокаута. Один из юзеров замедлил видео, и там видно, что кулак Косты не задел голову Пола.

Статистика Косты в смешанных единоборствах – 13 побед. В UFC он победил пять раз.

Логан Пол в ноябре 2019 года провел боксерский поединок с KSI – коллегой по ютьюбу – и проиграл раздельным решением судей.

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