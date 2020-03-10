Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о спарринге с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и прокомментировал отношения со старшим братом Федором.

О бое с Кокляевым

– К бою с Михаилом я не готовился, я отдыхал и бездельничал. Понимал, что Миша лезет не туда, куда ему нужно. Ринг – это не его. Пускай таскает железяки, двигает вагоны и пароходы. А сейчас я очень сильно устаю. Как раз у меня последние дни тяжелых объемных нагрузок, а потом я перехожу на скоростную работу.

– После боя общались с Михаилом Кокляевым общались? Какие у вас взаимоотношения?

– Никаких, мы не общались. Такие же, какие были и до этого. Хочет еще раз пролететь… Он выразил такое желание, и ему понравилось спать в ринге, танцевать и над гнездом кукушки летать.

О старшем брате Федоре

– Позвольте единственный вопрос о Федоре. В декабре 2019-го он дал интервью корреспонденту Ярославу Степанову. Вам донесли информацию, что якобы Федор сказал, что Александр мертв. Но он не то имел ввиду. Он рассказывал притчу о блудном сыне, который заблудился и умер духовно. И Федор молится за вас, чтобы вы ожили в духовном смысле. Не кажется ли вам, что это был шаг навстречу в ваших с ним отношениях?

– Пусть дальше молится. Сказать – это одно, а какой Федор на самом деле – никто не знает. Вы знаете его только по некоторым интервью и по боям. А какой на самом деле Федор, знаю только я. Поэтому закроем эту тему. Он попросил, чтобы о нем разговоров не было. Пусть сам за себя отвечает.

Федор Емельяненко – Куинтон Джексон, Bellator 237Getty Images

О спарринге с Кадыровым

– Вы сказали, что ваш поединок с Кадыровым люди никогда не увидят. Как думаете, когда-нибудь он появится на просторах интернета?

– Думаю, нет. Не стоит. Я выкладывал фотографии.

– Скажите, как все прошло на самом деле?

– Перекладывал он меня с левой руки на правую. Это правда. Он очень хорошо себя чувствует в боксе и постоянно занимается спортом, когда представляется возможность. Он не просто какой-то мальчик с улицы для битья. Он не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен. Он идет, атакует и бьет. За многими спарринг-партнерами, профессиональными спортсменами, которые занимаются здесь, приходится бегать по всему залу, они пятятся и убегают от меня. А Рамзан – нет.

– На сколько процентов от своих возможностей вы работали с ним?

– Понятно, что у нас был не бой и не полноценный спарринг. Просто рабочий момент в тренировочном процессе. Я даже когда на тренировке работаю с профессионалами и вижу, что я попал, у меня не стоит задача добить соперника и отправить его спать, чтобы реабилитироваться и ходить здесь, чтобы все видели, какой я. Если вижу, что потряс оппонента, я его отпускаю и даю возможность восстановиться. А с кем мне дальше работать, если я всех побью? – сказал 38-летний Емельяненко в интервью Sport24.

На 3 апреля у Александра запланировал бой по правилам MMA против Магомеда Исмаилова.

Бой пройдет в рамках турнира АСА 107 в Москве.

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