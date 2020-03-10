Дмитрий Смоляков стал легендой UFC весной прошлого года. Русского тяжеловеса выпустили под Грега Харди – парня, который профессионально рубился в американский футбол, промышлял домашним насилием и хранил кокаин. Пару лет назад Грег попал в главный бойцовский промоушн, где из него упорно лепят суперзвезду – Дэйна Уайт обожает ребят с богатой биографией.

Смоляков утверждал, что UFC совершила ошибку, когда организовала ему бой с Харди. «Я больше 20 лет выступаю в единоборствах, а он был в командном виде спорта – это немного другое. Я знаю, что я должен делать в октагоне. У него есть лишь сильный удар в начале боя – и все. Если он подтянул кондиции, я готов к 15-минутному поединку», – уверял Дмитрий.

В реальности все вышло иначе: Харди, который фактически пришел в ММА в 30 лет, деклассировал Смолякова и победил техническим нокаутом. Русский боец просто лежал и пропускал удары. Его защита была пассивной, а дыхалка – безобразной: до сих пор непонятно, о каких 15 минутах рассуждал Дмитрий на пресс-конференции.

После боя Уайт признался, что никогда не видел ничего подобного. «Где те девять человек, которых победил Смоляков? Может, в этой комнате?» – так босс издевался над статой тяжеловеса из России. Тот действительно отлупил девятерых (разумеется, ноунеймов на полуподвальных турнирах), но в UFC у Дмитрия три поражения в трех боях, причем все – без шансов. Карьера в промоушне завершилась действительно чудовищно: сначала его уволили, а в сентябре 2019-го еще и дисквалифицировали на два года. Причина – допинг (эритропоэтин и хорионический гонадотропин), который Смоляков употреблял якобы из-за пониженного гемоглобина.

Теперь Дмитрия заслуженно называют худшим русским бойцом в истории UFC: не справился даже с мешками, не вывез трештоком, попался на допинге –полный комплект. Вопрос лишь в том, как боец изначально туда попал. Во всех интервью он говорил, что «помогли определенные люди», а спортивного интереса вообще не существовало – Смоляков просто хотел поучаствовать в ивентах самой рейтинговой ММА-организации.

«За месяц я зарабатываю бизнесом больше, чем бойцы UFC за год», – хвастался Дмитрий, объясняя, почему не парится о деньгах. Правда, что у него за бизнес, выяснить не удалось. Известно лишь то, что основные активы находятся за границей, а долю в российских компаниях Смоляков недавно продал. «Слышал, что у него какие-то кальянные и рестораны. Но догадываюсь, что машины и растаможки», – заявил один из анонимных источников, относительно близких к Дмитрию.

Лишившись контракта с UFC, русский боец заскучал. Сначала он объявил, что осенью 2019 года подерется с Сергеем Харитоновым вместо Александра Емельяненко – этого так и не произошло. Затем вызвал Максима Новоселова, но тот отказался – возможно, потому что Смоляков предлагал отменить допинг-тесты. После этого Дмитрий безальтернативно уступил Хасану Юсефи в главном поединке Fight Nights Global 94. Смоляков уверяет, что вышел с температурой, но со стороны бой все равно выглядел странно: экс-тяжеловес из UFC срывался на секундантов и провел последние минуты третьего раунда в анабиозе.

В декабре 2019-го Дмитрий дал интервью «Советскому спорту». Оно начиналось на удивление адекватно: Смоляков взял на себя вину за поражение от Юсефи, а еще рассказал, что его девять побед абсолютно не престижные – он правда лупил дохлых парней. Но когда речь зашла о других видах спорта, человека занесло. «У футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты, которые они спускают на наркотики. Все в миллионах, а какая от них польза? Все руки в татуировках, шея и даже мозги. Будто отмотали 30 лет на зоне, хотя даже там так не расписываются», – до сих пор непонятно, кого так страстно задиссил Дмитрий. То ли Кокорина и Мамаева (но при чем тут наркотики?), то ли Евгения Кузнецова, который вряд ли спустил миллионы на кокаин и татуировки.

Как выяснилось, Смоляков лишь разминался – самая жара началась в феврале. Дмитрий выдал инсайд, что перед боем с Михаилом Кокляевым Александра Емельяненко задержали в супермаркете с оружием, но отмазали, удалили запись с камер и отвезли на капельницы. «Кто такой Смоляков? Передай ему, что он петух!» – зарядил Саша, когда его попросили прокомментировать реплику Дмитрия.

Одно оскорбление стало катализатором для целой тирады от Смолякова. «Плевать, какой ты спортсмен. Ты мразь, которая может позариться на женщину. Она будет кричать и сопротивляться, а ты будешь в нее своим мясом тыкать, животное. Если никто из промоутеров не возьмется организовывать бой, то я тебе предлагаю взять по одному свидетелю, чтобы выехать за город и разобраться на том, что в руках имеется. Предлагаю пистолет или нож, мразь», – выдал Дмитрий.

Дмитрий СмоляковGetty Images

Его слова сразу же сдетонировали. Александр Шлеменко поддержал друга («Все мы понимаем, что плохого у Александра Емельяненко намного больше, чем хорошего»), Алексей Олейник тоже не сдержался («Емельяненко многих достал»), но нашлись и те, кто разозлился именно на Смолякова. Например, чемпион России по кудо Марат Алиасхабов вспомнил, что Дмитрий якобы не только бил девушек в Калининграде, но и напяливал им на головы мусорные баки. «Я знаком с ним с 2011 года и знаю, кто это такой: как он покупал бои, как он пробился в UFC, как его с таким позором выгнали. Омерзительная личность», – кипятился Марат.

После спича про ножи и стволы Дмитрию (по его словам) позвонили и сообщили, что он наболтал на три статьи: при желании Емельяненко мог обратиться в полицию. Тогда Смоляков дал заднюю: сказал, что такие разборки не его метод, да и в целом он говорил в состоянии аффекта.

Верится в это слабо, но Дмитрий вроде бы успокоился. Сейчас он готовится к апрельскому бою против Новоселова (тот все же согласился) и мечтает, что ему организуют махач против Емельяненко. Кажется, шансов встретиться с Александром в лесу по-прежнему больше, чем в октагоне – там у Саши есть дела поважнее.

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