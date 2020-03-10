Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о спаррингах, которые он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

– Вы сказали, что ваш поединок с Кадыровым люди никогда не увидят. Как думаете, когда-нибудь он появится на просторах интернета?

– Думаю, нет. Не стоит. Я выкладывал фотографии.

– Скажите, как все прошло на самом деле?

– Перекладывал он меня с левой руки на правую. Это правда. Он очень хорошо себя чувствует в боксе и постоянно занимается спортом, когда представляется возможность. Он не просто какой-то мальчик с улицы для битья. Он не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен. Он идет, атакует и бьет. За многими спарринг-партнерами, профессиональными спортсменами, которые занимаются здесь, приходится бегать по всему залу, они пятятся и убегают от меня. А Рамзан – нет.

– На сколько процентов от своих возможностей вы работали с ним?

– Понятно, что у нас был не бой и не полноценный спарринг. Просто рабочий момент в тренировочном процессе. Я даже когда на тренировке работаю с профессионалами и вижу, что я попал, у меня не стоит задача добить соперника и отправить его спать, чтобы реабилитироваться и ходить здесь, чтобы все видели, какой я. Если вижу, что потряс оппонента, я его отпускаю и даю возможность восстановиться. А с кем мне дальше работать, если я всех побью? – рассказал Емельяненко.

На 3 апреля у Александра был запланирован бой против бойца MMA Магомеда Исмаилова – теперь поединок, вероятно, перенесут из-за запрета на организацию массовых мероприятий в Москве, который будет действовать с 10 марта по 10 апреля.

В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса победил пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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