Хабиб подсунул Конору самого неудобного соперника. Гэтжи опаснее для Орла, чем Макгрегор

Было очевидно: если Конор вернется в ММА после поражения от Хабиба, то обязательно потребует реванша. Макгрегор задумался о повторном бое сразу же, как только ворвался в раздевалку после махача с командой Нурмагомедова. Тогда Ноториус еще сам не знал, чем удивить Орла в рематче, но четко понимал: нельзя закрывать бойцовскую биографию таким жалким постукиванием. Это катастрофа для человека, который мечтает вписать имя в историю.

Весь 2019-й Конор потратил на поиски себя: занимался бизнесом, торговал рекламой в инстаграме, влипал в мерзкие скандалы (драка со стариком), задирал Хабиба в соцсетях и удалял самые жесткие твиты, но только под конец года по-настоящему вернулся в ММА. Время для реванша с Хабибом было уже упущено – пока Конор отдыхал и развлекался, в UFC появились другие актуальные ребята. Даже Нэйт Диас провел целых два боя, а он очень редко отвлекается от любимого косячка.

В общем, несмотря на всю любовь Уайта к Конору, Дэйна не мог просто взять и сказать: «Дружище, выходи на Хабиба сразу после того, как он побьет Фергюсона». Это было бы нечестно, необъективно и неуважительно по отношению к другим бойцам. Поэтому камбэк Макгрегора оформили иначе – дали ему заслуженного старичка Серроне. Разумеется, Конор отлично подготовился и эффектно разбомбил Ковбоя. Если абстрагироваться от трухлявости оппонента, могло сложиться впечатление, что Ноториус так же неудержим, как в условном 2015-м.

Правда, на Хабиба триумф Макгрегора вообще никак не повлиял. Аварец назвал Серроне «очкошником», поиздевался над статистикой Дональда (там правда все грустно), но главное – назвал условие, при котором он согласится на реванш с Конором. Нурмагомедов потребовал, чтобы ради титульника тот взял 10 боев подряд – как Орел в свое время. Альтернативный вариант предложил отец Хабиба, попросивший у UFC 100 млн долларов за выход на Мака. Характерно, что до этого Абдулманап говорил, будто деньги не главное.

Дэйна Уайт (справа) и Хабиб НурмагомедовGetty Images

Ни Конор, ни Уайт не ответили на запросы семьи Нурмагомедовым, так что дагестанским мужчинам пришлось немного скорректировать требования. Неделю назад штаб Хабиба объявил, что Орел проведет повторный бой против Ноториуса, если тот завалит Джастина Гэтжи. Фактически UFC проведет мини-турнир за пояс аварца: сначала пройдут полуфиналы (Хабиб – Тони, Конор – Джастин), а затем решающий бой. И это самый разумный расклад – он в разы адекватнее 10-матчевого винстрика или гарантированных миллионов.

Во-первых, последними боями Гэтжи точно заслужил, чтобы его вывели на одну из главных звезд промоушна. Во-вторых, Конору объективно рановато вручать титульник: если бы дорога к поясу открывалась через челюсть Серроне, шансы стать чемпионом были бы у дюжины бойцов, а это ненормально. В-третьих, рубилово с Джастином стоит 10 проходных драк против парней уровня Ковбоя. Макгрегора сразу выведут на главного босса среди претендентов – отличная экономия времени.

Но главная мотивация Хабиба – не экзамен для Конора и не зрелище для UFC, а шлагбаум для Гэтжи. Нурмагомедов знает, что в мире нет более неудобного для него противника, поэтому на правах чемпиона бросил Джастина под Конора. Если ирландец обезвредит Хайлайта, можно будет во второй раз проучить Ноториуса и спокойно уйти, забрав бешеные миллионы баксов. Но если Гэтжи пройдет ирландца, Хабиба ждет самый нервный и трудный бой в карьере.

Джастин – настоящая машина: он борется с четырех лет, убийственно лупит с обеих рук, безжалостно молотит лоукиками, выдерживает любые удары и становится сильнее с каждым боем. Два поражения подряд (Альварес и Порье) не должны смущать – после них Гэтжи полностью переосмыслил философию поведения в клетке. Раньше он считал, что борьба – последнее дело, то потом стал гораздо хитрее, расчетливее и неуязвимее.

Стиль Джастина создан, чтобы уничтожить Хабиба. Хайлайт – ударник-психопат, который умеет уворачиваться от тейкдаунов: с такими универсалами Нурмагомедов еще не сражался. Он либо принимал нокаутеров, либо гасил псевдоборцов, а здесь все иначе – Гэтжи крут во всех компонентах.

Риторика Джастина тоже крайне зловещая: есть ощущение, что он поймал Орла в прицел и сделает все, чтобы прикончить его. Это не разгильдяй Конор (бухал перед боем) и не пупсик Порье: Гэтжи воспринимает себя строго как хладнокровного убийцу Нурмагомедова. «Не могу позволить ему остаться непобежденным», – говорил Хайлайт в ноябре.

До мечты остался один шаг: надо отправить на пенсию Макгрегора, а потом выполнить миссию и забрать титул у Хабиба. Сейчас Гэтжи выглядит аутсайдером во всей четверке претендентов, но не удивляйтесь, если осенью 2020-го он будет фотографироваться с поясом и наслаждаться статусом короля легкой весовой категории.

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