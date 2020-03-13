Американка Сидни Суини – одна из самых популярных молодых актрис, известная по сериалам «Сплошной отстой!» от Netflix и «Эйфория» от HBO. В голове не укладывается, глядя на нее, что Сидни серьезно занималась смешанными единоборствами. Суини начала тренировки в 14 лет, а в 18 выступила на соревнованиях по грэпплингу.

Правда, о том турнире Сидни рассказала довольно сюрреалистичную историю: она заняла первое место, победив парней, которые были выше в весовой категории: «Они, наверное, думали: «Ох, мы не хотим ее поколечить». Но они уж точно старались, трудились в потелица». Она реально собиралась стать профессиональным бойцом, но родители запретили.

Зато ее сногсшибательная внешность – точно реальна. Вот пруфы:

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