Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась от коронавируса.

«Правильные привычки, которые мы приобретем после этой дикой атаки, в будущем сделают нас сильнее – гигиена рук, гигиена лица. Я всегда соблюдаю гигиену рук, но недостаточно. Люди мне часто говорят: «Мне не нужно фото с вами, просто позвольте пожать вам руку». И я разрешаю, потому что это более эффективно, чем фото. Но это слишком небрежно. Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства.

Эти фото сделаны несколько дней назад в студии в центре Дублина. Я готовился к прямому эфиру, когда мне позвонили и сказали, что любимая тетушка Энн умерла. Жизнь для меня остановилась. Моя бедная тетушка, сестра моей мамы. Этот глупый ****** [гребаный] вирус. Что такое происходит?» – написал 31-летний Макгрегор.

Последний бой Конора состоялся в январе – он нокаутировал Дональда Серроне.

Следующий соперник Макгрегора еще не назван. Возможно, он подерется с Джастином Гэтжи.

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