В ночь на 15 марта в Бразилии состоялся турнир UFC Fight Night 170. В одном из поединков вечера украинка Марина Мороз взяла верх над бразильянкой Майрой Буэно Силвой.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу представительнице Украины (29-28, 29-28, 29-28). При этом 28-летняя Мороз установила рекорд по ударам (139) в трехраундовом бою в женском наилегчайшем весе.

Силва потерпела первое поражение в карьере (+5, -1). На счету Мороз 10 побед и три поражения в 13 поединках по правилам MMA.

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