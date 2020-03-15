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Украинка Мороз установила рекорд по ударам в трехраундовом бою в наилегчайшем весе UFC

Украинка Мороз установила рекорд по ударам в трехраундовом бою в наилегчайшем весе UFC
Eurosport

1 час назад

И нанесла первое поражение Майре Буэно Силве.

В ночь на 15 марта в Бразилии состоялся турнир UFC Fight Night 170. В одном из поединков вечера украинка Марина Мороз взяла верх над бразильянкой Майрой Буэно Силвой.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу представительнице Украины (29-28, 29-28, 29-28). При этом 28-летняя Мороз установила рекорд по ударам (139) в трехраундовом бою в женском наилегчайшем весе.

  • Силва потерпела первое поражение в карьере (+5, -1). На счету Мороз 10 побед и три поражения в 13 поединках по правилам MMA.
  • В главном бою UFC Fight Night 170 бразилец Чарльз Оливейра задушил американца Кевина Ли.

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