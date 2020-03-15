Американская тхэквондистка и боец смешанных единоборств Валери Лореда ответила подписчику, который обвинил спортсменку в том, что она прибегла к услугам пластического хирурга.

Лореда ведет по-настоящему бомбический инстаграм: при первом взгляде на него можно подумать, что она очередной боди-инфлюенсер, а не профессиональная спортсменка. Так, очевидно, подумал и один из фолловеров Валери, ответивший на ее пост в твиттере следующим сообщением: «Удивительно, какое внимание приковывают к себе люди, которые вставляют импланты».

«Смешно! У меня самое натуральное тело, какое только может быть у женщины», – ответила Лореда. «Такое же натуральное, как у Ники Минаж. Просто будьте честны, и никто не будет бухтеть. Жизнь слишком коротка, чтобы лгать», – написал другой фолловер.

В 2018 году Лореда перешла из тхэквондо в смешанные единоборства. Вскоре девушка заключила контракт с Bellator.

Она уже провела два поединка в американском промоушне и одержала две победы.

Помимо американского паспорта, у Лореды есть парагвайское гражданство.

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