Бывший российский боец MMA Магомедхан Гамзатханов, выступавший под псевдонимом Волк Хан, сравнил действующего президента России Владимира Путина с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным.

«Уважаемые друзья! Мы часто видим и слышим, что руководители стран – всемогущие люди, что они все могут и все контролируют. Во всех проблемах и бедах обвиняют их. Умные люди понимают, что это не совсем так. Сегодня я хочу провести параллель между двумя руководителями стран, между вождем СССР Сталиным и президентом России В. Путиным. Оба этих руководителя являются доминирующими политиками мира своего времени. Подчеркиваю – своего времени.

Оба руководителя с колен подняли и укрепили страну. Однако, даже имея такую политическую силу в мире и огромную поддержку своего народа, обе лидера не такие могущественные, как некоторые представляют для себя. Вот вам правдивый пример. В 1952 году, на 19-м съезде КПСС И. Сталин озвучил начало реформы КПСС, где он хотел отодвинуть партию от управления страной, давая ей функции только подготовки кадров и идеологии. Однако засидевшиеся коммунисты, которые привыкли командовать в стране и при этом не нести ни за что ответственность, стали в позу, и впоследствии всемогущего Сталина аккуратно отправили на тот свет.

Владимир ПутинGetty Images

Сегодня в нашей стране самая обсуждаемая тема – это реформа Конституции страны. Реформа Конституции обсуждается среди всех слоев народа, от мала до велика. Я восхищен поступком и смелостью президента России В. Путина. Путин делает очень важный и нужный шаг для страны и для народа, реформируя Конституцию страны. Как вы знаете, в 90-е годы Конституция страны была написана за пределами страны и привезена в Россию под органную музыку Баха и передана для утверждения в законодательные органы под названием «приехали повара на конкурс». Эта конституция устраивала и устраивает всех, кто колбасит деньги в России, чьи дети и семьи живут за границей за счет россиян. Кто подготовил жилье и место жительства для дальнейшей жизни за пределами страны. Это состоятельные и сильные люди, которые в большей степени владеют капиталом и находятся в исполнительных и законодательных органах.

Сегодня можно считать, что Президент России В.В. Путин открыто объявил войну этим людям, как в свое время И. Сталин – партработникам СССР. Пока идут серьезные закулисные дебаты, но противники реформы конституции, то есть Путина, еще не показали свое истинное лицо», – написал Гамзатханов в инстаграме.

Затем экс-боец опубликовал еще один пост, где отметил, что от его страницы отписался внук Сталина: «Уважаемые друзья! После вчерашнего поста от меня отписались около 100 человек, в том числе и внук И. Сталина Яков Джугашвили. Извините, не угодил. Не угодил, потому что пишу сам и сугубо личное мнение».

58-летний Гамзатханов провел 29 поединков в профессиональном MMA, на его счету 21 победа и восемь поражений.

Нынешний срок Путина во главе РФ заканчивается в 2024 году. Новая Конституция позволит ему пойти еще на два срока.

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