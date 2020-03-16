Украинский боец UFC выложил фото с флагами России и Украины
Никита Крылов, который живет и тренируется в Москве, выложил красивый пост после победы на UFC Fight Night 170.
Украинский боец UFC Никита Крылов после победы над бразильцем Джонни Уокером опубликовал фото с государственными флагами России и Украины.
«Пока нет времени объяснять, но правда всех благодарю», – написал 28-летний Крылов.
Подписчики поддержали идею бойца в комментариях. Вот некоторые:
«Братан, ты лучший, фото зачет, просто огромная любовь, Россия и Украина – братья навеки!»
«Никита, красавчик! Вали их там всех».
- Крылов победил Уокера на турнире UFC Fight Night 170 единогласным решением судей.
- Боец живет и тренируется в Москве.
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