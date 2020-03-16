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Украинский боец UFC выложил фото с флагами России и Украины

Украинский боец UFC выложил фото с флагами России и Украины
Eurosport

20 мин. назад

Никита Крылов, который живет и тренируется в Москве, выложил красивый пост после победы на UFC Fight Night 170.

Украинский боец UFC Никита Крылов после победы над бразильцем Джонни Уокером опубликовал фото с государственными флагами России и Украины.

«Пока нет времени объяснять, но правда всех благодарю», – написал 28-летний Крылов.

Подписчики поддержали идею бойца в комментариях. Вот некоторые:

«Братан, ты лучший, фото зачет, просто огромная любовь, Россия и Украина – братья навеки!»

«Никита, красавчик! Вали их там всех».

  • Крылов победил Уокера на турнире UFC Fight Night 170 единогласным решением судей.
  • Боец живет и тренируется в Москве.

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