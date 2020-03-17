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Уайт о поединке Хабиба и Фергюсона: «Бой состоится, чего бы это ни стоило»

Уайт о поединке Хабиба и Фергюсона: «Бой состоится, чего бы это ни стоило»
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Глава промоушна готов перенести ивент из США.

Глава UFC Дэйна Уайт заверил фанатов, что встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не сорвется в пятый раз, несмотря на эпидемию коронавируса и массовую отмену спортивных мероприятий.

«Мы перенесем три ближайших ивента, но Тони Фергюсон подерется с Хабибом 18 апреля, как и планировалось. Мы надеемся, что к апрелю все образуется, но этот поединок состоится в любом случае, чего бы это ни стоило. Без зрителей, вероятно, даже не в США, но этот бой состоится», – рассказал Дэйна в интервью ESPN.

  • Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.
  • В Нью-Йорке, где 18 апреля должен состояться бой, власти объявили бессрочный запрет на сборы свыше 500 человек.

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