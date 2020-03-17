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Уайт о поединке Хабиба и Фергюсона: «Бой состоится, чего бы это ни стоило»
Глава промоушна готов перенести ивент из США.
Глава UFC Дэйна Уайт заверил фанатов, что встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не сорвется в пятый раз, несмотря на эпидемию коронавируса и массовую отмену спортивных мероприятий.
«Мы перенесем три ближайших ивента, но Тони Фергюсон подерется с Хабибом 18 апреля, как и планировалось. Мы надеемся, что к апрелю все образуется, но этот поединок состоится в любом случае, чего бы это ни стоило. Без зрителей, вероятно, даже не в США, но этот бой состоится», – рассказал Дэйна в интервью ESPN.
- Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.
- В Нью-Йорке, где 18 апреля должен состояться бой, власти объявили бессрочный запрет на сборы свыше 500 человек.
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