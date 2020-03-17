Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что бой Хабиба и Тони Фергюсона может пройти в Дубае.

Изначально поединок должен был состояться в Нью-Йорке, но проведение спортивных мероприятий там запрещено из-за эпидемии коронавируса. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что встреча так или иначе состоится, но, вероятно, пройдет не в США.

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Абу-Даби вполне может быть, но тут как Дэйна Уайт договорится. Утверждать не могу, но больше шансов там», – цитирует отца чемпиона UFC в легком весе РБК.

В Нью-Йорке, где 18 апреля должен состояться бой, власти объявили бессрочный запрет на сборы свыше 50 человек.

7 сентября 2019 года Хабиб защитил титул в поединке с Дастином Порье – бой прошел в Абу-Даби.

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