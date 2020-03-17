Российский представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал судей в MMA – боец считает, что они не всегда работают корректно из-за боксерского бэкграунда.

«Я думаю, что в ММА у нас много судей из бокса, и они не понимают ММА. У нас должно быть больше бывших бойцов в качестве судей. Мы должны немного научить их, потому что действующие судьи не понимают борьбу, не понимают грэпплинг, не понимают клинч. Они знают только как бокс, и именно поэтому я думаю, что мы должны привести больше ветеранов, которые действительно понимают ММА», – приводит слова бойца Allboxing.

18 апреля Хабиб будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Тони Фергюсоном.

Место проведения поединка все еще неизвестно – первоначально планировалось, что бой пройдет в Нью-Йорке, но из-за коронавируса это стало невозможно.

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